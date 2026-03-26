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IL REPORT

Palermo, prosegue la preparazione in vista dell’Avellino

Palermo
Doppia seduta per la compagine Inzaghi nella giornata odierna: la nota
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Nella giornata odierna il Palermo ha proseguito la preparazione in vista della sfida interna contro l'Avellino, in programma il 5 aprile, svolgendo una doppia seduta.

IL REPORT

"Doppia seduta di allenamento oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi. Al mattino la squadra ha svolto un lavoro di forza in palestra. Nel pomeriggio i rosanero, dopo una fase di riscaldamento tecnico con torelli, hanno svolto esercitazioni tecniche (1 vs 1, 2 vs 2 e 3 vs 3) e small sided games 5 vs 5 con le sponde"

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