mediagol palermo Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: le scelte di Gattuso

Le formazioni

Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: le scelte di Gattuso

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Le scelte di Gennaro Gattuso in vista della sfida valida per le semifinali dei playoff
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In programma nella serata odierna per l'Italia di Gattuso la sfida fondamentale valida per le semifinali dei playoff in vista dei prossimi Mondiali contro l'Irlanda del Nord. La vincitrice sfiderà una tra Galles e Bosnia.

LE FORMAZIONI

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price, Donley. Ct. O'Neill

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