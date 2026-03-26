In programma nella serata odierna per l'Italia di Gattuso la sfida fondamentale valida per le semifinali dei playoff in vista dei prossimi Mondiali contro l'Irlanda del Nord. La vincitrice sfiderà una tra Galles e Bosnia.
Le formazioni
Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: le scelte di Gattuso
Le scelte di Gennaro Gattuso in vista della sfida valida per le semifinali dei playoff
LE FORMAZIONI
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price, Donley. Ct. O'Neill
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