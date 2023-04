Palermo, Pigliacelli vuole subito riscattare Parma: al ‘Barbera’ il portiere è top

Mirko Pigliacelli vuole riscattare la trasferta di Parma contro il Cosenza in casa

“Palermo, il carisma di Pigliacelli per cancellare Parma”. Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Cosenza in programma il lunedì di Pasquetta 10 aprile alle 20.30 al "Renzo Barbera" ed in particolare sul cercato riscatto di Mirko Pigliacelli dopo la trasferta di Parma.

Palermo, il riscatto di Pigliacelli: lavoro e personalità per parare le critiche — L'ex portiere del Frosinone, nella partita del 'Tardini' non poté nulla sul gol di Benedyczak sebbene l'impressione è stata di un piazzamento troppo sul primo palo, mentre nel raddoppio Pigliacelli aveva le possibilità fare decisamente di più, al netto di una respinta corta finita proprio sui piedi di Coulibaly, autore del definitivo vantaggio crociato. Oltre ai gol della formazione di Pecchia, l'estremo difensore rosanero venne chiamato poche volte in causa se non per impostare dalle retrovie. In visa del match contro il Cosenza, Mirko pensa subito a riprendersi la porta con più concentrazione ed autostima, sostenuto dal suo fortino numero 1, il 'Barbera'. Tra le proprie mura, il Palermo ha subito soli 13 gol in 15 partite e tenuto la porta inviolata in sette occasioni. Numeri che certificano come le performance del portiere del club siciliano, in casa si elevano alla massima potenza.

L'ex Trapani durante la stagione si è mostrato più volte un interprete del ruolo di ben altre categorie, grazie alle sue grandi capacità tra i pali e fuori. Errore di Parma a parte, Pigliacelli si è sempre dimostrato l'uomo in più per la squadra di Corini, come successo di recente contro la Ternana. Dopo il dubbio del 'Tardini' causa febbre è sceso comunque in campo e lo farà anche nella prossima sfida contro la formazione di William Viali - in programma alle ore 20.30 lunedì 10 aprile - allo stadio Renzo Barbera.