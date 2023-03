Palermo, super Pigliacelli: l’analisi delle parate effettuate contro la Ternana

Mirko Pigliacelli, responsabilità e bellezza di essere numero uno

Mediagol ⚽️️

A cura di Nicolò Cilluffo

Prestazione eccellente e clean sheet. Risultato? Migliore in campo indiscusso in una partita in bilico fino all'ultimo istante. Mirko Pigliacelli si è preso la scena in Palermo-Ternana con parate prodigiose e dall'elevato coefficiente di difficoltà. Una serie di interventi eccezionali sul piano della preparazione, oltre che su quello squisitamente tecnico.

IL RIFLESSO SUL COLPO DI TESTA DI MANTOVANI — Pigliacelli fa la parata più complicata della sua partita al quarto d'ora di gioco. Mantovani stacca di testa nei pressi del dischetto dell'area di rigore e impatta il pallone nel miglior modo possibile, costruendo una traiettoria tesa e insidiosa per qualsiasi portiere in categoria. Il tempo di reazione è minimo (circa mezzo secondo) ma Pigliacelli, con un gesto tecnico straordinario, riesce a deviare in calcio d'angolo. Il segreto? Il posizionamento. Mirko è bravo a leggere la situazione e capisce per tempo di non poter abbozzare un'uscita in presa alta, vista la distanza del pallone dall'area piccola di sua competenza. A quel punto è bravo a scappare verso la linea di porta e a posizionarsi con una postura bassa, riuscendo così ad ottenere quella frazione di secondo in più per compiere l'intervento. Mano rigida e deviazione impeccabile in calcio d'angolo.

IL PIEDONE SUL COLPO DI TESTA DI DIAKITÉ — La seconda grande parata scaturisce da un colpo di testa di Diakité. Pigliacelli oppone la propria sagoma al pallone colpito dal calciatore della Ternana, facendo risultare semplice un intervento tutt'altro che di facile realizzazione. Anche in questo caso a fare la differenza è il posizionamento impeccabile di Mirko che, come nella precedente situazione, recupera la linea di porta assumendo una postura bassa che gli permette di minimizzare il tempo di reazione allo stimolo del colpo di testa.

IL COLPO DI RENI SUL TIRO DI PUNTA DI PARTIPILO — Nel secondo tempo Partipilo si inventa una giocata d'alta scuola. Tunnel su Marconi e tiro potente da dentro l'area di rigore. Piccoli e rapidi gli spostamenti di Pigliacelli che, non appena l'attaccante della Ternana scopre la palla per calciare in porta, avanza quel mezzo metro in più che gli consente di ridurre l'ampiezza dello specchio di porta a disposizione di Partipilo. Il colpo di reni è sensazionale ma l'intelligenza sta nel captare quel preciso istante in cui guadagnare spazio sulla conclusione avversaria.

LA PARATA PLASTICA SUL SINISTRO DI PARTIPILO — La sensazione che emerge dall'ultima grande parata della sua partita è che, quando Partipilo carica il sinistro, Pigliacelli recupera la porta con passetti rapidi per poi distendersi in un volo plastico strepitoso. In questo caso va sottolineato l'allungamento corporeo con cui il portiere del Palermo arriva sul pallone.