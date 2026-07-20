Niccolò Pierozzi è intervenuto in conferenza stampa:

Quali richieste vi ha fatto Inzaghi con il passaggio alla difesa a quattro?

«Abbiamo analizzato tante situazioni attraverso i video, anche osservando le nazionali che giocano con questo sistema. È un calcio molto offensivo e richiede posizionamenti diversi rispetto all'anno scorso. Ai terzini viene chiesto di essere i primi costruttori di gioco e, allo stesso tempo, i primi attaccanti. Serve tempo per assimilare tutti i meccanismi, ma stiamo lavorando nella direzione giusta.»

Cosa dovrà migliorare il Palermo per conquistare la Serie A? E lei, a livello personale?

«L'anno scorso abbiamo costruito una base importante: 72 punti, in tanti campionati, valgono la promozione. Dobbiamo essere più cinici e chiudere prima le partite, evitando gli errori che ci sono costati cari. Se saremo il Palermo visto nell'ultima gara contro il Catanzaro, con quella aggressività e quella voglia, sarà difficile per chiunque affrontarci. Personalmente voglio dare continuità a quanto fatto nella scorsa stagione e continuare a crescere. La convinzione è ancora maggiore e vedremo, giornata dopo giornata, dove riusciremo ad arrivare.»