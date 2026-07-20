Il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena continua a offrire indicazioni preziose a Filippo Inzaghi, ma allo stesso tempo mette in evidenza le aree in cui il Palermo dovrà ancora intervenire sul mercato. Le prime amichevoli hanno confermato la bontà di alcuni innesti già effettuati, ma hanno anche mostrato come il nuovo 4-2-3-1 necessiti ancora di diversi tasselli per essere sviluppato al meglio. Per questo il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare su più fronti per completare la rosa in vista dell'inizio della stagione.

Il primo obiettivo è stato già raggiunto con l'arrivo di Mattia Fortin, ufficializzato nei giorni scorsi. Il portiere classe 2003 è arrivato dal Lens con la formula del prestito con diritto di riscatto e sarà il vice di Jesse Joronen. Contestualmente, Sebastiano Desplanches ha rinnovato il proprio contratto con il club rosanero prima di trasferirsi in prestito al Frosinone. Il Corriere dello Sport sottolinea come questa operazione risponda anche alle esigenze della lista, visto che il Palermo conta già 17 giocatori Over 23 e dovrà quindi completare l'organico puntando soprattutto su profili Under.

Sistemata la porta, le attenzioni della dirigenza si sono concentrate sulle corsie offensive, considerate oggi il reparto più bisognoso di rinforzi. La sconfitta nell'amichevole contro l'Ingolstadt ha infatti confermato quanto sia ancora corta la coperta sugli esterni, con Dennis Johnsen unico esterno offensivo di ruolo pienamente a disposizione di Inzaghi. Per questo motivo, come evidenzia il Corriere dello Sport, serviranno almeno altri due innesti affinché il nuovo 4-2-3-1 possa esprimere tutto il proprio potenziale.

Per la fascia sinistra offensiva il nome più caldo resta quello di Emanuele Rao, classe 2006 di proprietà del Napoli. Il giocatore è stato aggregato al ritiro di Dimaro da Massimiliano Allegri, ma sia il Corriere dello Sport sia il Giornale di Sicilia spiegano che la convocazione non rappresenta un ostacolo alla trattativa. Il Palermo continua infatti a mantenere un cauto ottimismo e ritiene che l'eventuale trasferimento possa concretizzarsi una volta concluse le valutazioni del tecnico azzurro.

Accanto alla pista che porta a Rao resta viva anche quella per Issiaka Kamaté, talento dell'Inter Under 23. Il Corriere dello Sport conferma che il francese continua a essere seguito con attenzione dalla dirigenza rosanero, mentre il Giornale di Sicilia lo inserisce tra i profili monitorati per aggiungere qualità e prospettiva al reparto offensivo. Anche Tuttosport rilancia l'interesse del Palermo, indicando Kamaté tra gli obiettivi destinati a rinforzare la trequarti.

Diversa, invece, la situazione di Mattia Compagnon. Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa per l'esterno offensivo del Venezia ha subito un rallentamento, complice anche l'inserimento del Pisa, che si è aggiunto alla lista delle società interessate. La pista non è definitivamente tramontata, ma appare decisamente meno semplice rispetto alle scorse settimane.

Non si lavora soltanto sull'attacco. Per la fascia sinistra difensiva il nome in cima alla lista continua a essere quello di Andrea Bozzolan, esterno classe 2004 della Reggiana, sul quale il Milan mantiene il diritto di riacquisto e una percentuale sulla futura rivendita. Sia il Corriere dello Sport sia il Giornale di Sicilia descrivono la trattativa come molto avanzata, con l'operazione impostata sulla base di un prestito e vicina alla definizione. L'arrivo di Bozzolan consentirebbe a Inzaghi di avere finalmente un'alternativa naturale ad Augello, ruolo che al momento rappresenta una delle principali lacune dell'organico.

Il mercato rosanero, però, potrebbe non fermarsi ai nomi già emersi. Il Giornale di Sicilia racconta infatti che la società starebbe lavorando sottotraccia anche per un ulteriore esterno offensivo mancino, un vero e proprio "mister X". L'identikit è quello di un giocatore capace di partire largo, saltare l'uomo con continuità, creare superiorità numerica e garantire fantasia e imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Una pista che, almeno per il momento, resta avvolta dal massimo riserbo.

Le necessità emerse dal mercato trovano conferma anche nelle indicazioni arrivate dal campo. Il Giornale di Sicilia evidenzia come il nuovo 4-2-3-1 sia ancora in piena fase di costruzione e come la gara contro l'Ingolstadt abbia ribadito la necessità di completare soprattutto il reparto offensivo. Allo stesso tempo, il quotidiano sottolinea l'impatto positivo dei nuovi acquisti Hernani, Estevez e Cassandro, che hanno già mostrato caratteristiche importanti e potrebbero rappresentare un valore aggiunto nella prossima stagione.

Il quadro che emerge dalle ultime indiscrezioni è piuttosto chiaro. Dopo aver chiuso l'operazione Mattia Fortin, il Palermo è vicino a definire anche l'arrivo di Andrea Bozzolan, continua a lavorare con fiducia per Emanuele Rao, mantiene aperta la pista Issiaka Kamaté e valuta ulteriori profili per regalare a Filippo Inzaghi gli esterni offensivi necessari al suo progetto tattico. L'obiettivo della dirigenza è accelerare nelle prossime settimane per consegnare al tecnico una rosa il più possibile completa prima dell'inizio del campionato.