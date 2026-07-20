Niccolò Pierozzi è intervenuto in conferenza stampa:

L'arrivo di Cassandro aumenta la concorrenza sulla fascia destra. È uno stimolo in più?

«Assolutamente sì. La concorrenza interna fa bene sia al gruppo sia ai singoli perché impedisce di adagiarsi. Sta a me dimostrare durante la settimana di meritare una maglia da titolare. Se non giocherò una partita, cercherò di farmi trovare pronto per quella successiva. Voglio mettere il mister nella condizione di avere difficoltà a lasciarmi fuori.»

Quest'anno sfiderà suo fratello in campionato. Che effetto le fa?

«È una cosa bellissima e rende orgogliosa tutta la nostra famiglia. Negli ultimi anni lui ha vinto diversi campionati, ma non è mai rimasto nella squadra con cui ha conquistato la promozione. Quest'anno sarà al Benevento e non vedo l'ora di affrontarlo. Sarà una sfida speciale e, ovviamente, nessuno dei due vorrà perdere.»

Che gruppo sta nascendo e come si sono inseriti i nuovi?

«Il gruppo è davvero unito. L'anno scorso il mister ha fatto un grande lavoro e noi siamo stati bravi a seguirlo, creando un'identità forte. I nuovi si sono integrati benissimo, sono ragazzi eccezionali sia dentro che fuori dal campo. Io conoscevo già Hernani e sapevo che tipo di persona fosse. Partire da una base così solida aiuta tantissimo.»