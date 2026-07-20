Niccolò Pierozzi è intervenuto in conferenza stampa:

Che cosa si sente di dire su Vasic, con cui ha un rapporto molto stretto?

«Con Aljoša siamo molto amici, siamo vicini di casa, andiamo in vacanza insieme. È un ragazzo straordinario e credo che non abbia ancora mostrato tutto il suo potenziale. Mi auguro che possa restare con noi e darci una mano. Se invece dovesse prendere un'altra strada, gli augurerò comunque il meglio.»

Come sta rispondendo la squadra ai carichi di lavoro del ritiro?

«Stiamo lavorando bene. Le temperature aiutano, ma i carichi sono molto intensi. È normale che nelle amichevoli non si sia ancora brillantissimi. Abbiamo ancora diversi giorni di ritiro e dobbiamo sfruttarli al massimo.»