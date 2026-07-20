Niccolò Pierozzi è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro:

Con il possibile passaggio alla difesa a quattro, si vede in corsa soltanto per un posto da terzino o anche in altri ruoli?

«Nel calcio moderno i moduli non sono mai così definiti. Per come siamo partiti quest'anno il mio ruolo è quello di terzino destro, che considero il mio ruolo naturale. Mi permette di spingere e coprire, mantenendo alcune caratteristiche del ruolo che interpretavo l'anno scorso, sia da quinto sia da terzo in fase difensiva.»

La scorsa stagione è stata la migliore della sua carriera per presenze e gol. In cosa è cresciuto e dove può ancora migliorare?

«Sono soddisfatto dell'ultima stagione, sia per il numero di presenze sia per gol e assist. L'obiettivo personale e della squadra è fare ancora meglio. Giocando da terzino destro riesco a esprimere meglio le mie caratteristiche e spero di completare ulteriormente il mio gioco.»

Le sue migliori stagioni sono arrivate con Filippo Inzaghi in panchina. Cosa rappresenta per lei?

«Con il mister c'è un rapporto di fiducia che dura da tanti anni. Mi ha lanciato alla Reggina proprio nel ruolo che spero di ricoprire anche quest'anno. Mi trovo molto bene con lui e con tutto lo staff, composto da persone competenti che mi aiutano a crescere ogni giorno. Spero di continuare a lavorare con lui ancora a lungo.»

Come stanno andando questi primi giorni di ritiro?

«È un ritiro impegnativo, ma le temperature ci stanno aiutando. Alterniamo giornate più calde a mattinate e serate ideali per lavorare. In questa fase è fondamentale mettere benzina nelle gambe. La brillantezza arriverà più avanti, ma tutti ci siamo presentati in buone condizioni e continueremo a lavorare anche durante la tournée in Australia.»