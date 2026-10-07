Il Corriere dello Sport, nell’articolo di Antonio La Rosa, fa il punto sul lavoro del Palermo durante la sosta, con Pippo Inzaghi che ha scelto di non disputare amichevoli per mantenere il ritmo partita. Il tecnico rosanero ha preferito concentrarsi sulle esercitazioni tattiche e soprattutto su lavori tecnici in spazi ridotti, con l'obiettivo di allenare l'intensità e curare maggiormente i dettagli nella finalizzazione della manovra.

Arrivano intanto buone notizie dall'infermeria. Perin ha ricevuto il via libera e ieri si è allenato regolarmente con i compagni di reparto, avvicinandosi così al rientro a disposizione di Inzaghi. Da qualche giorno è tornato in gruppo anche Gyasi, recupero importante per il reparto offensivo, soprattutto considerando l'assenza di Strefezza. Il ritorno dell'italo-ghanese permette al tecnico di avere un'ulteriore soluzione sugli esterni, evitando di dover ricorrere troppo a Vavassori e Johnsen.

Il lavoro del Palermo prosegue dunque senza amichevoli, ma con un programma pensato per mantenere alta l'intensità e preparare nel modo migliore la ripresa del campionato. Intanto, sul fronte trasferta, resta l'attesa per le decisioni dell'Osservatorio in vista della gara di Empoli: al momento, con ogni probabilità, i tifosi rosanero potranno seguire la squadra e riempire il settore ospiti del Castellani.

Infine, alla Biblioteca Centrale della Regione prosegue la mostra “Palermo 125”, che resterà esposta fino all'1 novembre.

Fonte: Corriere dello Sport