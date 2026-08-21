Palermo-Perin, la trattativa si sblocca e adesso procede spedita. È quanto riferisce Matteo Moretto, secondo cui nella notte ci sono stati contatti intensi tra l’agente del portiere, Alessandro Lucci, e la Juventus. Il confronto è servito soprattutto a trovare un punto d’incontro sulle richieste economiche legate all’eventuale partenza di Mattia Perin.

La Juventus, infatti, sarebbe disponibile a lasciar partire il portiere a condizioni favorevoli. Una scelta che, secondo quanto raccontato da Moretto, avrebbe anche un valore legato al rapporto costruito negli anni tra il club bianconero e Perin, con la società intenzionata a venire incontro al giocatore come forma di riconoscenza per il legame instaurato.

La novità più importante riguarda però i contatti tra i due club. Palermo e Juventus sono ora in comunicazione costante e la trattativa, dopo le difficoltà dei giorni scorsi, sembra aver preso una direzione decisamente più concreta. L'obiettivo è arrivare alla chiusura definitiva dell'operazione e portare Perin in rosanero.

La situazione, dunque, resta in evoluzione, ma secondo Matteo Moretto il passaggio decisivo è rappresentato proprio dal riavvicinamento sulle condizioni economiche: la Juventus ha aperto alla partenza del portiere e il Palermo continua a lavorare per trovare l'intesa finale.