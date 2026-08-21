Il mercato del Palermo torna a essere particolarmente caldo dopo l'infortunio di Jesse Joronen, che costringerà il club rosanero a valutare con attenzione le prossime mosse. La lussazione alla spalla riportata dal portiere finlandese ha infatti cambiato le esigenze della società, che dovrà decidere se intervenire nuovamente sul mercato per rinforzare il reparto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Joronen resterà fuori almeno due mesi, con la possibilità di uno stop più lungo qualora si rendesse necessario un intervento chirurgico. Il Palermo, per questo motivo, sta valutando diverse soluzioni e tra i nomi più importanti c'è quello di Mattia Perin.

La pista che porta al portiere della Juventus è tornata a essere concreta. Il Corriere dello Sport spiega che il club rosanero avrebbe messo sul tavolo una proposta di tre anni di contratto, con Perin che starebbe riflettendo sulla possibilità di trasferirsi in Sicilia. La situazione, però, non è ancora definita e nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi.

Anche La Gazzetta dello Sport conferma l'interesse del Palermo per Perin, sottolineando però come al momento esista ancora una distanza importante tra i due club sulla valutazione del cartellino. Il portiere bianconero ha infatti un contratto in scadenza tra meno di un anno e non sembra intenzionato ad accettare senza riflettere il ruolo di secondo alle spalle di Guglielmo Vicario.

Proprio la situazione della porta della Juventus potrebbe avere un peso decisivo. Secondo Tuttosport, infatti, l'ipotesi di Perin al Palermo non è definitivamente tramontata, ma la trattativa è diventata più complicata a causa della richiesta economica dei bianconeri, ritenuta troppo alta dalla società rosanero. La Juventus, dal canto suo, starebbe valutando anche la possibilità di rinnovare il contratto di Perin, inserendo una clausola che gli permetterebbe eventualmente di partire qualora trovasse una nuova sistemazione nell'estate successiva.

Il quadro resta dunque in evoluzione. La Juventus deve prima di tutto risolvere la situazione di Michele Di Gregorio, che rimane in uscita, mentre in caso di partenza di Perin sarebbe necessario trovare un altro portiere per completare il reparto. Tuttosport riferisce inoltre che il nome di Juan Musso starebbe guadagnando terreno come possibile alternativa per i bianconeri, mentre la pista Emil Audero resta sullo sfondo.

Per il Palermo, però, Perin non è l'unica soluzione. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti che la società rosanero mantiene calde anche le piste che portano a Semper e Sportiello. La Repubblica, invece, inserisce nella lista delle possibili alternative anche Audero, precisando che molto dipenderà dall'esito degli accertamenti su Joronen.

Ed è proprio l'infortunio del finlandese a rappresentare la variabile principale. Secondo La Repubblica, in caso di terapia conservativa lo stop potrebbe aggirarsi attorno ai due mesi, mentre qualora fosse necessario l'intervento chirurgico i tempi potrebbero allungarsi fino a quattro-sei mesi. Una differenza sostanziale che potrebbe condizionare la strategia del direttore sportivo Carlo Osti.

Nel frattempo, il Palermo dovrà affrontare le prossime partite con Fortin tra i pali. Il portiere, arrivato inizialmente per ricoprire il ruolo di dodicesimo, si trova ora davanti a una grande occasione. La società dovrà quindi decidere se puntare su una soluzione temporanea oppure cogliere l'opportunità per assicurarsi un estremo difensore di maggiore esperienza.

Sul fronte degli altri movimenti, il mercato rosanero si intreccia anche con il nuovo acquisto Gabriel Strefezza, presentato ufficialmente nelle scorse ore. Il brasiliano, come raccontato dal Corriere dello Sport e da La Repubblica, ha un legame particolare con Palermo: undici anni fa, a soli 18 anni, era arrivato in città per sostenere un provino, senza però riuscire a convincere il club.

Oggi il percorso si è ribaltato e Strefezza è diventato uno dei nuovi rinforzi della squadra di Filippo Inzaghi. Il giocatore ha spiegato di essere stato convinto immediatamente dal progetto del Palermo e di voler sfruttare questa nuova esperienza per rilanciarsi dopo l'esperienza all'Olympiacos.

Il mercato, dunque, resta strettamente legato alla situazione di Joronen. Perin rappresenta il grande nome, ma la trattativa con la Juventus resta complessa e tutt'altro che definita. Semper, Sportiello e Audero rimangono piste da monitorare, mentre il club rosanero attende di capire con maggiore precisione i tempi di recupero del proprio portiere prima di prendere una decisione definitiva.