Il mercato della Serie B entra nella fase decisiva a pochi giorni dall’esordio in campionato. Le società continuano a muoversi per completare le rose e correggere gli ultimi dettagli, con diversi affari ormai vicini alla chiusura e alcuni nomi destinati a movimentare gli ultimi giorni di trattative.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Pisa ha ufficializzato Andrea Petagna, arrivato dal Monza nell’operazione che ha portato Touré in Brianza. Il club toscano è vicino anche al centrocampista Omar Correia e al portiere Alessandro Confente, entrambi provenienti dalla Juve Stabia.

Sempre secondo Tuttosport, il Catanzaro ha praticamente definito l’arrivo del difensore Marco Imperiale dalla Carrarese. I calabresi hanno inoltre ufficializzato Samuel Giovane, acquistato dall’Atalanta e già protagonista in Serie B con Palermo, Carrarese e Ascoli. Il Catanzaro ha poi chiuso con la Juventus per Emanuele Pecorino, che ha firmato un contratto di quattro anni.

Sul fronte Padova, Tuttosport segnala una trattativa avanzata con la Lazio per l’attaccante Gabriele Artistico. La Juve Stabia, invece, ha ufficializzato il difensore Nicola Pietrangeli, prelevato dal Südtirol con un contratto fino al 2029.

Movimenti importanti anche per il Mantova, che secondo Tuttosport stringe per l’attaccante Vanja Vlahovic dell’Atalanta U23 e valuta il terzino olandese Tristan Gooijer, di proprietà dell’Ajax.

Il Vicenza continua a cercare un attaccante dopo la partenza di Stuckler. Tuttosport segnala la pista Marco Nasti, rientrato alla Cremonese dopo il prestito all’Empoli. I veneti stanno inoltre definendo con la Sampdoria l'arrivo del portiere Elia Tantalocchi, ex Campobasso.

Anche l’Hellas Verona è al lavoro per rinforzare il centrocampo: sempre Tuttosport riporta l’interesse per Luca Mazzitelli, 30 anni, in uscita dal Como e con una lunga esperienza in Serie B.

Il Südtirol, invece, ha risolto il contratto con il portiere Marius Adamonis e insiste con il Venezia per l’attaccante Alvin Okoro, ex Juve Stabia, come riferito da Tuttosport.

La Sampdoria prepara gli ultimi colpi. Secondo Tuttosport, il tecnico Bernardo Corradi ha indicato Mattia Mannini della Roma e Filippo Melegoni della Carrarese come possibili rinforzi. I blucerchiati continuano inoltre a lavorare per il ritorno di Nicholas Pierini dal Sassuolo.

Per quanto riguarda il Palermo, che punta alla promozione, il mercato ruota soprattutto attorno alla porta dopo il grave infortunio di Jesse Joronen. Corriere dello Sport riferisce che il club rosanero ha individuato in Mattia Perin una possibile soluzione: sul tavolo ci sarebbe un contratto triennale, con il portiere della Juventus che starebbe riflettendo. Restano comunque vive anche le piste Semper e Sportiello.

Sempre il Corriere dello Sport racconta il ritorno a Palermo di Gabriel Strefezza, mentre Gazzetta dello Sport sottolinea come il rosanero sia oggi considerato tra i principali protagonisti della nuova Serie B.

La Cremonese, una delle principali candidate alla promozione secondo Gazzetta dello Sport, deve invece valutare la situazione di Marco Nasti, sul quale si è mosso il Vicenza.

Sul fronte Modena, Gazzetta dello Sport inserisce i gialloblù tra le possibili outsider del campionato e segnala la crescita del progetto societario, mentre Tuttosport non riporta nell’articolo specifiche operazioni di mercato imminenti.

Anche l’Avellino è attivo: Tuttosport riferisce dell’interesse per il ritorno di Filippo Missori, terzino di proprietà del Sassuolo già protagonista con gli irpini nella passata stagione.

Per Arezzo, Ascoli, Benevento, Carrarese, Cesena, Empoli e Virtus Entella, gli articoli forniti non riportano operazioni di mercato di particolare rilievo nelle ultime ore. Gazzetta dello Sport inserisce comunque Ascoli, Arezzo, Benevento e Vicenza tra le neopromosse da seguire, mentre Cesena, Carrarese ed Empoli vengono indicate tra le squadre che devono ancora completare il proprio organico.

Il mercato della Serie B, dunque, è tutt’altro che fermo: tra Pisa, Catanzaro, Padova, Sampdoria, Vicenza, Hellas Verona e Palermo sono diversi i club che stanno cercando gli ultimi tasselli. E con la chiusura della sessione sempre più vicina, le prossime ore potrebbero portare nuovi affari e accelerazioni.