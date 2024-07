Palermo, Peda: “Voglio giocare titolare e vincere le partite. Città e tifosi…”

Protagonista dell'odierna conferenza stampa in programma a Livigno, località valtellinese in cui il Palermo sta svolgendo il riiro estivo in vista del prossimo campionato di Serie B, è il giovane difensore polacco Patryk Peda. Centonovanta centimetri, forza fisica, abilità nel gioco aereo e discrete capacità di lettura per il prospetto classe 2002, già protagonista sia in Serie B che in Lega Pro con la maglia della Spal. Il Palermo ha prelevato il suo cartellino proprio dal club estense la scorsa estate, per poi lasciarlo maturare ancora una stagione in prestito a Ferrara. Oggi è a tutti gli effetti un elemento a disposizione della retroguardia di Dionisi, il ragazzo, che vanta già diverse presenze con la Nazionale Maggiore polacca dopo aver svolto tutta la trafila nelle selezioni giovanili del suo Paese, vuole provare a convincere il nuovo tecnico e ritagliarsi uno spazio nel Palermo che punterà alla promozione diretta in Serie A nella stagione 2024-2025.

"Ho aspettato un anno prima di approdare al Palermo, non è stata certamente una scelta mia. Ora sono molto carico e pronto a dare tutto, sono felice e molto orgoglioso di indossare la maglia del Palermo. Sono giovane ma ho già alle spalle in Italia due stagioni in B e una in Lega Pro, smi sento certamente pronto, spero di fare bene e togliermi grandi soddisfazioni. Quella rosanero è sicuramente ad oggi la società più blasonata ed importante nel mio percorso calcistico. Ho maturato anche una formativa esperienza nella mia Nazionale, sono pronto per fare bene. L'Italia per esaltare e forgiare le caratteristiche di un difensore è un Paese calcisticamente perfetto. So già perfettamente come e dove dobbiamo lavorare, mi piace anche giocare la palla, sono un difensore che non ha paura di partecipare alla fase di impostazione del gioco. La mia storia? Mio padre amava l’Italia, ho vissuto tanto qua anche prima dell’avventura nel calcio. Sposando la causa del Palermo credo di aver compiuto la scelta migliore. Devo dire che mi sento benissimo e sono davvero felice. I miei connazionali che hanno già vestito la maglia delò Palermo? Murawski mi ha detto cose fantastiche in merito a città e calore dei tifosi rosanero. Glik, per me rappresenta un modello, lui è un capitano e un personaggio che ha grande leadership e notevole seguo in Polonia. È un giocatore top. L’anno dopo la stagione con la formazione Primavera mi sentivo ancora un giovane, la stagione successiva già mi sentivo un profilo importante per la squadra poiché ho giocato varie gare ed acquisito fiducia e continuità di impiego.. L'ultimo annoo ho fatto partite con la fascia di capitano. Mi sento pronto, non più giovane. L’obiettivo del Palermo è fare meglio della passata stagione, a me piace vincere e voglio vincere tutte le partite possibile. Aspirare ad una maglia da titolare? La mia volontà è quella di lavorare al meglio per non stare in panchina, come quella di tutti. Mi sento pronto per giocare titolare. Arrivare in Sicilia già lo scorso gennaio? C’è stata la possibilità, il c.t. della Polonia me lo aveva detto per agevolare la mia eventuale convocazione all’Europeo; non è così facile, c’erano i contratti da rispettare”.