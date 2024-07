Calciomercato Palermo, Gds: “Nikolaou e Pierozzi prossimi colpi. Brunori ed Henry…”

Palermo che ha iniziato a gettare le basi per la nuova stagione calcistica, lavorando agli ordini di Alessio Dionisi nel ritiro estivo di Livigno. Parallelamente, il direttore sportivo Morgan De Sanctis prosegue la campagna di rafforzamento dell'organico in sede di calciomercato. Dopo l'ufficializzazione dell'ingaggio dell'esperto portiere, ex Torino, Crotone e Rennes, Alfred Gomis, sono ormai virtualmente definite ed in dirittura d'arrivo altre due operazioni in entrata. Come conferma l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, è ormai questione di ore per l'approdo in rosanero di Nikolaou, centrale difensivo greco classe 1998 di proprietà dello Spezia, pronto ad iniziare una nuova avventura nel capoluogo siciliano dopo la salvezza ottenuta nello scorso torneo cadetto con la compagine ligure guidata da D'Angelo. Triennale ed acquisizione a titolo definitivo per il calciatore, con Soleri che farà il percorso inverso andando a sposare la causa degli aquilotti bianconeri nel prossimo campionato di Serie B. Idem Aurelio che si trasferirà in prestito con diritto di riscatto anch'egli a La Spezia. Palermo molto vicino a rilevare dalla Fiorentina il cartellino dell'esterno Nicolò Pierozzi, già cursore di Reggina e Salernitana e protagonista di ottime performance nel torneo cadetto. Catanzaro che piomba su Mirko Pigliacelli, con il portiere in uscita dal club rosanero che ha già un'intesa di massima con il club calabrese sulla base di un contratto biennale. C'è da trovare l'accordo tra le due società. Da decifrare il futuro di Brunori: il club teoricamente fa muro e chiude ad una cessione del bomber, il calciatore è tentato dalla prospettiva di giocare in Serie A e dalla corte di varie big di B. Lecce tra le opzioni in massima serie, Cremonese e sassuolo tra i cadetti- Palermo che intanto riapre il capitolo Henry con l'Hellas Verona, l'attaccante francese piace e non poco a management ed area tecnica rosanero.