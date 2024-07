Calciomercato Palermo, in arrivo Niccolò Pierozzi: i dettagli e le cifre dell’affare

Il Palermo è prossimo ad ufficializzare il secondo acquisto della sessione estiva di calciomercato. Niccolò Pierozzi, terzino destro classe 2001 di proprietà della Fiorentina, approderà alla corte di Alessio Dionisi nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", il club di viale del Fante avrebbe già chiuso per l'arrivo dell'ex Reggina. Un innesto importante per l'organico a disposizione del tecnico toscano. Inoltre, come informa "Firenzeviola", il giocatore si trasferirà nel capoluogo siciliano a titolo definitivo per una cifra che si aggirerebbe intorno ai tre milioni di euro. Pierozzi firmerà con i rosanero un contratto di quattro anni, fino al 2028, mentre il precedente accordo che lo legava alla Fiorentina sarebbe scaduto nel 2025. Seguiranno aggiornamenti...