Palermo, Gds:”Oggi presentazione maglia al Rockfeller Center di New York, dettagli”

Location di assoluto prestigio su scala mondiale e l'allestimento di un happening in grande stile. Il Palermo targato City Football Group non lascia nulla al caso e pensa in grande in termini di marketing, profondendo ingegno, risorse e professionalità nel processo di sviluppo e valorizzazione del brand, L'edizione odierna del Giornale di Sicilia ricorda come oggi sia il giorno della presentazione delle maglie per la stagione agonistica 2024-2025 e, per l'occasione, il Palermo FC si prenderà la scena al Pop Up Store del Manchester City presso il Rockfeller Center di New York. Circostanza suggestiva e prestigiosa, che farà la storia in quanto per la prima volta il club rosanero sbarca nella Grande Mela. Appuntamento fissato per le 11 ora locale (le 17 in Italia) con alcune iconografie della storia rosanero in qualità di testimonial di lusso. Negli States a celebrare il club di viale del Fante arriveranno due idoli incontrastati come Amauri ed Javier Pastore, ma non sono da escludere altre guest stars come emerso da alcuni indizi social. Tra i volti che più hanno segnato la recente storia del Palermo, dovrebbe prestare la sua immagine anche il bomber dell'era Zamparini, ex centravanti di Fiorentina, Roma, Juventus e Bayern Monaco, Luca Toni, campione del Mondo con l'Italia di Marcello Lippi a Germania 2006. Non resta che attendere qualche ora, con i tifosi che fremono per ammirare e scoprire nel dettaglio il nuovo kit griffato Puma che vestirà la squadra di Dionisi nella stagione 2024-2025.