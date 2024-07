Serie B, Beppe Accardi: “Palermo si gioca la A con altre big, occhio al Catanzaro…”

Ex calciatore tra le altre di Reggiana, Palermo ed Inter, l'agente ed operatore di mercato Beppe Accardi dice la sua sul prossimo campionato di Serie b. Tanti i club che ambiscono a competere per la promozione diretta in Serie A, come sottolineato dal procuratore palermitano nel corso di un'intervista concessa alla redazione di TMW. Tra le favorite di Accardi nella lotta al vertice del campionato di Serie B 2024-2025 c'è anche il club targato CFG, che riparte da un nuovo corso tecnico dirigenziale. Toccherà al direttore sportivo Morgan De Sanctis allestire una rosa in grado di sbaragliare la qualificata e nutrita concorrenza, sarà compito di Alessio Dionisi plasmarla sotto il profilo tecnico-tattico e condurla al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.