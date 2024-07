Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Henry con Nikolaou-Pierozz. Damiani…”

Edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto sul calciomercato del Palermo. Squadra che lavora a Livigno agli ordini del nuovo tecnico Dionisi e del suo staff, sotto gli occhi attenti del ds Morgan De Sanctis particolarmente attivo ed operoso in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Piazzato il colpo Gomis tra i pali, con l'esperto portiere che affiancherà il giovane Desplanches contendendosi una maglia da titolare, adesso il management rosanero è prossimo a formalizzare altre due operazioni in entrata. Nokolaou e Pierozzi, rispettivamente dallo Spezia e dalla Fiorentina, approderanno alla corte di Dionisi a titolo definitivo. Centrale difensivo greco tra i protagonisti della salvezza conquistata dallo Spezia di D'Angelo, esterno destro già ottimo interprete con le magie di Reggina e Salernitana ma il cui cartellino è ad oggi detenuto dalla società viola. Nell'operazione Nikolaou, imbastita e definita ormai nel dettaglio, Soleri si trasferirà in Liguria a titolo definitivo con Aurelio che sposerà la causa degli aquilotti binconeri con la formula del prestito con diritto di riscatto. Piace molto Henry dell'Hellas Verona, trattativa iniziata a gennaio e che potrebbe culminare nella fumata bianac nei prossimi giorni. Contestualmente, è ancora tutto da decifrare il futuro di Matteo Brunori. Sul fronte uscite, Pigliacelli tratta con il Catanzaro, Buttaro dovrebbe andare in prestito con Cesena e Juve Stabia interessate, Fella è vicino ad accasarsi alla Cavese, prestito formativo in vista per il talentuoso attaccante palermitano Giacomo Corona. Damiani piace molto al Pescara dove ritroverebbe il suo mentore, quel Silvio Baldini che ne ha esaltato doti ed attitudini alla Carrarese ed a Palermo nella stagione che ha visto i rosa tornare in B dopo una travolgente cavalcata nei playoff di Lega Pro. Oggi è il giorno delle presentazione delle nuove maglie del Palermo per la stagione calcistica 2024-2025, appuntamento alle 17 italiane al Pop Up Store del Manchester City presso il Rockfeller Center di New York