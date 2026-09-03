Le parole di Palumbo nel pre partita.
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Antonio Palumbo è intervenuto ai microfoni di Mediaset Italia 1 nel pre-partita di Palermo-Mantova, sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il centrocampista rosanero ha parlato della voglia di regalare una vittoria al pubblico del Renzo Barbera e della possibilità di essere più fresco rispetto ai compagni dopo aver saltato le prime due gare stagionali.
Palumbo: «Vogliamo regalare la vittoria a questa gente che alle 18 viene allo stadio. Ho saltato le prime due partite, magari sono più fresco degli altri e posso dare qualcosa in più.»
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