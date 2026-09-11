Il Palermo si prepara a tornare in campo al Renzo Barbera. Alle ore 16.00 di oggi è infatti iniziata la vendita dei biglietti per la sfida contro il Padova, valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. La gara è in programma sabato 19 settembre alle ore 15.00 allo Stadio Renzo Barbera.

I tifosi rosanero potranno acquistare i tagliandi fino a esaurimento delle disponibilità, attraverso i canali messi a disposizione dal club. Il Palermo invita inoltre i sostenitori a recarsi allo stadio con ampio anticipo, così da evitare disagi e lunghe attese agli ingressi e garantire l'accesso all'impianto prima dell'inizio della partita.

Modalità d'acquisto

Per acquistare online sulla pagina biglietteria del Palermo FC è necessario essere registrati al sito ufficiale del Club. I biglietti sono disponibili attraverso la pagina biglietteria Palermo FC oppure nei punti vendita Vivaticket, presenti su tutto il territorio nazionale, compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio Renzo Barbera.

I prezzi

Per la sfida contro il Padova, il costo del biglietto intero parte dai 24 euro per le Curve, mentre la Gradinata Superiore ha un prezzo di 32 euro. Si sale a 38 euro per la Gradinata Inferiore, 48 euro per la Tribuna Laterale, 73 euro per la Tribuna Centrale e 115 euro per la Centralissima.

Previste anche tariffe ridotte per donne, over 65 e under 16, oltre alle riduzioni under 14 nei settori previsti. Per gli studenti in possesso di UNIPA card o cedolino UNIPA è inoltre disponibile una tariffa dedicata per Curve e Gradinata.

Settore Intero Donne/Over 65 Under 16 Under 14 Promo UNIPA Centralissima 115 € 100 € 100 € N.D. N.D. Tribuna Centrale 73 € 57 € 57 € N.D. N.D. Tribuna Laterale 48 € 40 € 40 € N.D. N.D. Gradinata Inferiore 38 € 33 € 33 € N.D. 26 € Gradinata Superiore 32 € 25 € 25 € 16 € 22 € Curve 24 € 20 € 20 € N.D. 17 €

La riduzione over 65 è riservata agli utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell'acquisto, mentre quella under 16 è riservata agli utenti che non abbiano compiuto 16 anni. La tariffa under 14 è disponibile esclusivamente nel settore Gradinata Superiore Laterale e può essere acquistata contestualmente a un biglietto a tariffa intera.

La Promo UNIPA è riservata ai possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquistino a titolo personale presso l'Info Point dello Stadio Renzo Barbera. Le date previste sono lunedì 14 settembre dalle 15.00 alle 17.30, martedì 15 settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30, e mercoledì 16 settembre dalle 15.00 alle 17.30.

Omaggio Under 14

I titoli omaggio riservati agli Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale potranno essere riscattati, fino a esaurimento dei posti disponibili, presso l'Info Point dello Stadio Renzo Barbera negli stessi giorni e orari previsti per la promo UNIPA.

Info ospiti

Per quanto riguarda il settore ospiti, il Palermo fa sapere che si è in attesa delle indicazioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Cambio utilizzatore

È possibile effettuare il cambio utilizzatore per abbonamenti e biglietti secondo le modalità previste. Il biglietto intero è cedibile a tutti, mentre le riduzioni sono cedibili esclusivamente a utenti appartenenti alla relativa categoria. Il ridotto under 14, invece, non è cedibile.

Per gli abbonamenti, il servizio di cambio utilizzatore prevede un costo di 3 euro per ogni operazione effettuata.

Accesso allo stadio

Nel giorno della partita sarà necessario presentare un documento d'identità originale e in corso di validità, oltre al biglietto digitale acquistato online, che potrà essere mostrato anche tramite smartphone, oppure al biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita.

Per gli abbonamenti o i biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD, sarà invece necessario essere muniti della fidelity card in originale e della relativa ricevuta segnaposto.