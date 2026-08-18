Nel pre-partita di Palermo-Lecce, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, soffermandosi anche sulle strategie del club nella parte finale del mercato. Il dirigente ha fatto il punto sugli acquisti già effettuati e sulle prossime operazioni in uscita.

Come valuta il mercato del Palermo e quali sono i prossimi passi?

Il Palermo si sente favorito dopo il mercato condotto?

"Siamo felici sul mercato in entrata, ma adesso ci concentriamo su quello in uscita.""Non ci nascondiamo: dopo i 72 punti abbiamo cercato di alzare il livello della squadra. Sarà il campo a decidere. Il campionato è duro, ma noi siamo attrezzati bene. Abbiamo esperienza e riteniamo possa essere l'anno giusto."