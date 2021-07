Palermo: obiettivi, addii e nodi da sciogliere. La situazione per singolo reparto

Il Palermo prova a districarsi in una delle sessioni estive di calciomercato più complesse della sua storia recente. Una finestra pesantemente condizionata dall'onda lunga del Covid-19 e delle sue rovinose conseguenze. Recessione economica, equilibri di bilancio labili e sottili, possibilmente da non scalfire per non complicare ulteriormente un quadro finanziario già abbastanza difficile. Carenza di liquidità e budget tendenzialmente ristretti, le attitudini negoziali e relazionali dei dirigenti, unitamente a creatività e competenza, a fare la differenza tra criticità di ogni sorta.

In casa rosanero le idee sono piuttosto chiare in merito a strategia e linee guida del club in sede di potenziamento dell'organico. Due interpreti per ruolo, in conformità al credo tattico del tecnico, Giacomo Filippi, il quale sta legittimando il suo peso specifico nell'individuazione degli obiettivi del Palermo edizione 2021-2022, in totale sinergia con il direttore sportivo, Renzo Castagnini.