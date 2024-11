Palermo, nuovo ruolo per Brunori? La situazione

Alessio Dionisi, in vista del match contro la Sampdoria, sta provando nuove soluzioni in allenamento. Al centro di esse proprio il capitano Matteo Brunori.

Mediagol ⚽️ 20 novembre 2024 (modifica il 20 novembre 2024 | 07:31)

Questa domenica andrà in scena il match fra Palermo e Sampdoria allo stadio Renzo Barbera e Dionisi sta valutando in allenamento diverse alternative per provare a risollevare il campionato dei rosanero al momento al di sotto delle aspettative.

Lo stesso Gardini, al Social Football Summit, ha parlato situazione attuale del Palermo, spiegando come dal punto di vista sportivo la squadra siciliana debba fare molto di più per recuperare terreno.

Il mister in questi giorni ha provato Matteo Brunori come trequartista nel 4-2-3-1, una soluzione già vista proprio contro la Sampdoria nella gara dei playoff della scorsa stagione vinta 2-0 dai rosanero. Il capitano in quell’occasione fece molto bene, risultando anche decisivo sul primo gol di Salim Diakité.

Brunori potrebbe quindi tornare titolare dopo un inizio di stagione non facile e dopo essere andato in panchina per ben 7 partite su 11, escludendo le due gare dove è stato infortunato. Il ruolo di trequartista/seconda punta resta comunque un’idea di Dionisi, ma la possibilità che il capitano torni in campo diventa sempre più probabile.

L’allenatore rosanero sta valutando anche altre opzioni per altri giocatori della rosa che al momento non sono stati inseriti al meglio negli schemi. Prima dell’inizio del match contro i doriani verranno svelate le carte e si vedrà al termine della sfida se effettivamente le scelte risulteranno decisive o meno.