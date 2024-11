Palermo, Gardini: “Siamo al di sotto delle aspettative. Il City ha preso il Palermo perché…”

L'AD ha parlato del progetto rosanero, nel breve e nel lungo termine: "I l Palermo è stato fondamentalmente acquistato in Serie C e quindi non era un problema, perché il gruppo ha una visione temporale molto lunga, una volontà del gruppo di essere lungimiranti e di creare delle prospettive e dei risultati nel medio e lungo periodo . Quindi Palermo era perché rappresentava un'opportunità. Oggi il progetto d al punto di vista sportivo in questa stagione è al di sotto delle nostre aspettative. Il campionato però ha dimostrato negli anni passati che è importante essere nella posizione in cui si deve n ella metà del giorno di ritorno . Il tempo sicuramente è un'opportunità, non è un alibi, e quindi dobbiamo darci dentro da subito per recuperare il terreno. Dal punto di vista invece organizzativo, commerciale, marketing, secondo me oggi siamo oggettivamente una delle squadre che sta performando o sta ottenendo risultati migliori".

"Non c'è soltanto marketing, c'è anche un discorso legato all'infrastruttura che non è da sottovalutare. Da quando è arrivato il City Football Group c'è stata un'impennata delle attività strutturali che il Palermo ha avuto a disposizione a partire dal museo, il nuovo centro sportivo che è una novità assoluta, c'è la progettualità per fare lo stadio. Allora, qui dobbiamo dire che una delle chiavi di volta per cui il Palermo è stato acquistato dal City è perché il precedente proprietario, Dario Mirri, stato molto lungimirante anche dal suo punto di vista ed aveva acquisito un terreno dove poter realizzare il centro sportivo. Lo stadio, tra l'altro, è un asset su cui noi abbiamo intenzione di intervenire. Stiamo parlando con la pubblica amministrazione per trovare un accordo che sia il più corretto per noi, per la città, per la squadra e per dotare Palermodi uno stadio che sia conforme a quelle che sono le esigenze del calcio moderno. Europeo? Incide assolutamente, è un valore che è alla base delle valutazioni che stiamo facendo per essere di supporto e dare un'opportunità anche per Palermo ".