Palermo, i tifosi vogliono il cambio modulo

Una scelta quasi univoca quella fatta dai tifosi: il 91% dei votanti vorrebbero un cambio modulo , non convinti del 4-3-3 proposto dal tecnico. Più nello specifico, il 58% dei tifosi vorrebbe che il mister ex Sassuolo torni al modulo che ha utilizzato ad Empoli : il 4-3-1-2. Sfruttare due punte anche sacrificando le ali è l'idea più interessante secondo i supporters rosanero, potendo giocare con Brunori e uno tra Henry e Le Douaron , usando la fisicità e l'altezza dei due francesi.

Un altro modulo che per il 23% dei tifosi potrebbe rappresentare una valida opportunità, riguarda il classico 3-5-2, usato l'anno scorso da Mignani e potrebbe garantire solidità difensiva e sfruttare le ali, non tralasciando le punte. Un'idea che sicuramente al tecnico non dispiace: con l'ingresso di Ceccaroni tra i titolari, in fase di impostazione la maggior parte delle volte i rosanero utilizzano una linea a tre facendo indietreggiare proprio l'ex Venezia.