Palermo, non solo Vasic a centrocampo: nel taccuino di Rinaudo anche Maita e Torrasi

Un profilo gradito dalla dirigenza siciliana, così come lo è quello di Emanuele Torrasi, in uscita dal Pordenone. Il centrocampista classe 1999 del Pordenone si libererà a parametro zero, visto che il club friulano non sarà iscritto al prossimo campionato di Serie C. Torrasi, ex capitano della Primavera del Milan è sempre piaciuto al consulente per il mercato del City Football Group, Riccardo Bigon, che in carriera avrebbe voluto portarlo anche al Bologna. In alternativa a Maita e Torrasi, spuntano anche i profili di Viviani del Benevento e Belardinelli dell’Empoli.