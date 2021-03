Palermo, no Lucca no gol: 318 minuti a secco senza il bomber che salterà la Paganese

Il Palermo contro la Paganese dovrà fare a meno di Lorenzo Lucca.

Paganese-Palermo, i convocati di Giacomo Filippi: c’è Saraniti, l’elenco completo

Nella sfida di questa sera in quel di Pagani i rosanero non potranno contare sulle doti balistiche del bomber piemontese, costretto a scontare un turno di squalifica. L’assenza del numero 17 potrebbe rappresentare un grosso problema per il tecnico Giacomo Filippi che non potrà contare neanche sull’acciaccato Andrea Saraniti. Ogni volta che nel 2021 Lucca è stato assente, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, non è arrivato il gol: 156 minuti senza e una sola rete nella sfida esterna contro la Cavese (a tempo praticamente scaduto). Contro Potenza e Ternana ha lasciato il campo anzitempo perchè sostituito e nei restanti minuti di gioco il Palermo non ha più segnato.

Filippi: “Playoff un obiettivo, dimostrato di poter essere ai livelli di Bari e Ternana. Fallani? Ci dà garanzie, Pelagotti…”

Se si prendono in considerazione tutte le gare dal momento in cui l’ariete ha iniziato a segnare (Palermo–Viterbese ndr): 53 minuti a Foggia senza gol, 1 minuto contro la Casertana, 35 a Vibo Valentia e 73 in casa col Bari. Sommati a quelli relativi al 2021 sono in totale 318 i minuti senza Lucca in campo, tempo in cui il Palermo non ha trovato la via del gol o per meglio dire appena uno (a Cava de’ Tirreni).

Filippi: “Lavorato sugli errori. Juve Stabia? Ecco cosa non ha funzionato”. E sulle parole di Terlizzi…