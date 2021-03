Filippi: “Playoff un obiettivo, dimostrato di poter essere ai livelli di Bari e Ternana. Fallani? Ci dà garanzie, Pelagotti…”

Giornata di vigilia per il Palermo.

Sabato 13 marzo, allo Stadio “Marcello Torre”, i rosanero affronteranno la Paganese dopo l’1-2 della gara d’andata. La sfida, valida per la 30a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 20.00. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo Filippi.

“Dove si può migliorare? Il Palermo ha ampi margini di miglioramento e ha dimostrato di poter essere ai livelli di Bari o Ternana, quantomeno nelle prestazioni. Dobbiamo centrare la qualificazione ai playoff, poco importa quale essa sia. Questo è un obiettivo che dobbiamo avere dal qui al termine della stagione e raggiungerlo con le unghie e con i denti. Pelagotti? Alberto sta alternando ottime prestazioni a prestazioni un pò meno buone, ma credo sia un andamento collettivo. Fallani ci dà garanzie e quando toccherà a lui scendere in campo il Palermo sarà in buone mani”.