Filippi: “Lavorato sugli errori in settimana. Juve Stabia? Ecco cosa non ha funzionato. E sulle parole di Terlizzi…

Giornata di vigilia per il Palermo.

Sabato 13 marzo, allo Stadio “Marcello Torre”, i rosanero affronteranno la Paganese dopo l’1-2 della gara d’andata. La sfida, valida per la 30a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 20.00. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo Filippi.

“Tra il derby e la Juve Stabia cosa è successo? Abbiamo commesso degli errori sui quali abbiamo lavorato nel corso di questa settimana, parliamo di errori individuali e soprattutto di concentrazione. L’atteggiamento è stato lo stesso, sul primo gol non ci siamo scollati essendo Luperini e De Rose sulla linea dei difensori. Sul secondo gol ci siamo fermati per un presunto fallo e dunque errore nostro, sul terzo siamo stati pigri nell’accorciare. Abbiamo lavorato tanto su queste disattenzioni e sono sicuro che non si verificheranno nuovamente”.

Chiosa finale sulle dichiarazioni di Terlizzi: “Replica a parole Terlizzi? Ho letto gli articoli, ma non essendo un uomo social per mia abitudine sono solito parlare di persona altrimenti uso la discrezione. In tanti anni di professionismo non mi è mai capitato di andare in società per fare fuori l’allenatore, nel calcio se le cose non vanno bene purtroppo pagano sempre gli allenatori. Contenuti tecnici mediocri nel derby? Entrambe le squadre e tutti gli elementi che sono scesi in campo hanno dato il massimo e sudato la maglia per la propria città. Ognuno può dire quello che vuole, evidentemente si è sentito di dover fare queste dichiarazioni”.