Il Giornale di Sicilia si sofferma su un dato particolare dell’avvio di stagione del Palermo: nessuno dei 17 gol segnati finora tra campionato e Coppa Italia è arrivato di testa. Le reti sono state realizzate tutte con i piedi e portano la firma di sette marcatori diversi. Un dato curioso, soprattutto considerando la pericolosità mostrata dalla squadra di Inzaghi sui calci piazzati e sulle situazioni da palla inattiva.

Come evidenziato dal quotidiano, il gioco aereo non rappresenta comunque una preoccupazione per i rosanero, che hanno già dimostrato di saper trovare il gol attraverso diverse soluzioni: dall’attacco alla profondità alle combinazioni nello stretto. Inoltre, Inzaghi può contare su diversi giocatori abili nel gioco aereo, in ogni reparto, e su un attaccante come Pohjanpalo, particolarmente forte nel gioco di testa. Il finlandese, nonostante abbia già segnato quattro volte in stagione, è però andato a bersaglio sempre con il piede destro.

Il nuovo 4-2-3-1, secondo il Giornale di Sicilia, potrebbe contribuire a valorizzare maggiormente questa caratteristica. Il sistema ha finora favorito soprattutto il gioco sulle fasce, con le ali che si accentrano e gli inserimenti alle spalle della difesa. Una maggiore ricerca del cross potrebbe quindi permettere al Palermo di sfruttare meglio i propri saltatori, soprattutto considerando la precisione di Augello nei traversoni.

Il dato attuale contrasta con quello della passata stagione: nello stesso periodo il Palermo aveva già realizzato tre gol di testa, due dei quali con Pohjanpalo contro Reggiana e Südtirol, e uno con Peda contro Udinese in Coppa Italia. Del resto, come ricorda il quotidiano, i rosanero sono stati spesso tra le squadre più prolifiche della Serie B nel gioco aereo: 10 gol di testa nel 2025/26, 11 nel 2024/25, 17 nel 2023/24 e 11 nel 2022/23.

Fonte: Giornale di Sicilia