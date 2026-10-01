Palumbo è una delle sorprese più positive dell’inizio di stagione del Palermo. Il centrocampista ha già messo a segno due reti e, pur non avendo sempre offerto prestazioni brillanti, si è ritagliato un ruolo importante anche dal punto di vista tattico. Il ballottaggio con Hernani accompagnerà probabilmente i rosanero per tutta la stagione, ma al momento il numero 5 appare più avanti fisicamente.

Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, Palumbo ha trovato il gol contro il Mantova in Coppa Italia e contro la Sampdoria in campionato. Due marcature differenti: la prima su rigore, pur restando dietro a Pohjanpalo e Ranocchia nelle gerarchie dei rigoristi, la seconda con un bel sinistro dalla distanza. Al centrocampista manca dunque una sola rete per eguagliare il bottino della scorsa stagione, quando chiuse con tre gol e dieci assist.

Il quotidiano si sofferma anche sulla nuova posizione richiesta da Inzaghi. L’uomo alle spalle della punta è infatti una delle chiavi dell’assetto tattico del Palermo: in determinate situazioni il trequartista viene abbassato, mentre le ali si alzano, creando di fatto un 4-3-3. Una soluzione pensata per garantire maggiore copertura e per contrastare il centrocampo avversario, ma utile anche per superare il pressing e liberare Ranocchia dalle marcature a uomo.

Più complesso, invece, l’adattamento di Hernani, che deve ancora trovare la collocazione ideale. Il brasiliano, fermato nelle ultime due gare da un infortunio, sta recuperando con cautela per evitare ricadute. Il suo rientro contro l’Empoli è considerato molto probabile, ma, come evidenziato dal Giornale di Sicilia, difficilmente partirà dall’inizio: Inzaghi dovrebbe affidarsi ancora a Palumbo, per poi riproporre nella ripresa la staffetta tra i due centrocampisti.

Fonte: Giornale di Sicilia