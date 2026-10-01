Il Palermo non si nasconde e, dopo un avvio di stagione positivo, guarda alla ripresa del campionato con ambizione e consapevolezza. A fare il punto della situazione è Tommaso Cassandro, intervenuto ai microfoni di RGS e intervistato dal Giornale di Sicilia. Il terzino, arrivato in estate, ha parlato dell’impatto con il nuovo ambiente, del rapporto con i compagni e Inzaghi, dell’atmosfera del Barbera e degli obiettivi della squadra, attesa alla ripresa dalla sfida contro l’Empoli.

Cassandro, il Palermo è partito con grande entusiasmo. Qual è l’obiettivo della squadra?«Il Palermo è tra le candidate per il campionato. Però sappiamo bene che in Serie B, come si è visto nelle prime giornate, è difficile. Abbiamo quella giusta presunzione e allo stesso tempo umiltà che ci deve trascinare per tutta la stagione. Sappiamo che non dobbiamo sbagliare nessuna partita e cercare di vincerne il più possibile».

È arrivato in estate: come si è trovato a Palermo?«Sapevo che Palermo era un ambiente ideale per me. E quindi sono contento di essere qui, cerco di dare il massimo per la squadra e per questo grande club. I miei compagni, lo staff, Inzaghi mi hanno aiutato a integrarmi bene. Già dopo la prima settimana di ritiro pensavo di essere qua da molto più tempo, i ragazzi sono tutti eccezionali».

Conosceva già il Barbera da avversario. Che effetto le ha fatto viverlo da giocatore del Palermo?«In Serie B è difficile trovare un’atmosfera del genere».

Prima di arrivare aveva parlato con alcuni giocatori che avevano già vestito la maglia rosanero?«Prima di scegliere Palermo ho ascoltato chi quella maglia l’aveva indossata, come Di Francesco e Pigliacelli, ma anche Ceccaroni e Bani. Le prime risposte del campo hanno rafforzato le sensazioni avute da quei colloqui. L’inizio è stato positivo. Sappiamo che dobbiamo migliorare. Però penso che la cosa più importante sia quella di dare il massimo in ogni partita, dimostrare che ce la possiamo giocare con tutti».

Alla ripresa ci sarà la trasferta contro l’Empoli. Come state preparando la partita?«Stiamo preparando la partita consapevoli dei nostri mezzi, in maniera tranquilla. L’obiettivo è esprimere il nostro potenziale in qualsiasi campo. La sosta ci sta aiutando a migliorare. Però penso che la squadra abbia già dimostrato di essere presente. Sappiamo bene cosa significa rappresentare il Palermo. E quindi sono fiducioso anche per il prosieguo della stagione».

In squadra c’è molta concorrenza. Come viene vissuta all’interno del gruppo?«C’è un gruppo affiatato, unito. Sappiamo che comunque c’è grande competizione, e quindi ci dobbiamo far trovare pronti nel momento giusto. E penso che la squadra stia rispondendo al meglio».

Che rapporto si è creato con i tifosi?«Sanno che, come abbiamo dimostrato in queste prime partite, l’impegno non manca. Spero che siano contenti di questo inizio».

Fonte: Giornale di Sicilia / RGS