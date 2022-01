Palermo, nel destino c’è Catanzaro: si ripartirà dal “Ceravolo” come un anno fa

Salvo ulteriori rinvii, il Palermo tornerà in campo il prossimo 24 gennaio in trasferta contro il Catanzaro

"Più di un anno in fuga dal Covid-19, ma la corsa finisce sempre allo stesso punto. Da Catanzaro a Catanzaro". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Poco più di un anno dopo, il club di viale del Fante è alle prese ancora una volta con un focolaio di Covid-19 nel proprio gruppo squadra, "con l'obiettivo di tornare in campo al Ceravolo", si legge.