Il Covid tormenta il Palermo: si aspetta esito molecolari, test anche per i familiari

Altri cinque casi di positività al Covid-19 sono emersi ieri in casa Palermo: tre calciatori e due membri dello staff. Ma si aspetta l'esito dei tamponi molecolari

Nel pomeriggio di ieri, chi è risultato negativo al molecolare nella giornata di giovedì si è sottoposto a nuovi test, con tamponi antigenici a immunofluorescenza. "Rapidi, sì, ma riconosciuti come affidabili dal protocollo della Figc". E alcuni si sono presentati al "Barbera" con le compagni e con i figli. E' stato previsto, infatti, un tampone anche per i conviventi. Sono cinque, dunque, le nuove positività emerse: due membri dello staff e tre calciatori che ieri non si sono allenati. Tutti gli interessati si sono ritirati in quarantena nel proprio domicilio, come previsto dalle normative.