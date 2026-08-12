L'inizio della stagione ufficiale è alle porte ma il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, continua a lavorare sul calciomercato per continuare a rinforzare la squadra di Inzaghi.

Secondo quanto riportato da TMW, la società rosanero avrebbe mostrato interesse per Giacomo Calò, centrocampista reduce da una stagione di assoluto spessore con la maglia del Frosinone. Oltre ai rosanero, su di lui ci sarebbero anche gli interessi di Pisa, Sampdoria e Cremonese. Il suo profilo, inoltre, piacerebbe anche all'estero, con alcuni sondaggi che sarebbero arrivati dalla Turchia.

Il Frosinone, dopo gli arrivi di Masini, Grillitsch e Schmid potrebbe optare per la cessione del classe 97, che, dunque, avrebbe i suoi estimatori.