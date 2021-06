Palermo, Mirri e il futuro: “Azionariato popolare con 10.000 tifosi, si può fare”

Il pensiero e le proposte di Dario Mirri durante il confronto con "Amici Rosanero" in cui il presidente del Palermo ha relazionato i tifosi in rappresentanza dell'azionariato popolare sul futuro del club di viale del Fante

"Il pensiero dei tifosi è anche il mio quando sono senza le vesti di presidente. La situazione del coinvolgimento dei sostenitori nella vita del club è quello in cui credo fortemente. Altrimenti non saremmo qua. Per me "Amici Rosanero" è il riferimento che lascerò anche quando non ci sarò più io. Per adesso il tema economico è quello che angoscia il sottoscritto per tutto quello che ho investito ed anche i tifosi. Potrebbe essere un obiettivo raggiungibile fare un azionarato popolare con 10.000 tifosi che sono, tra l'altro, il numero di abbonati dell'anno scorso. Questa non è più una domanda che bisogna porgere a me, ma è la proposta che io faccio ad "Amici Rosanero". Per me l'unico strumento del Palermo FC è Amici Rosanero. Questa rappresentanza popolare se la sono aggiudicata loro, ma c'erano anche altri presenti durante il bando. In quel caso noi avevamo stabilito dei parametri ed io non ho dubbi che Amici Rosanero possa proporsi ulteriormente. Se questo meccanismo può andare in porto, le porte sono aperte. Se si trova un soggetto che possa apportare liquidità per 10 milioni di euro noi siamo ben disposti ad accoglierlo. Poi lì bisognerebbe vedere come dover amministrare questo capitale e non dovrei farlo per forza io".