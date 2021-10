Palermo, Miccoli e il siparietto con Cannavaro: “Non ti ho taggato per rispetto”

Il simpatico siparietto tra Fabrizio Miccoli e Paolo Cannavaro in merito alla sfida tra rosanero e azzurri del lontano 2009

Siparietto curioso quello andato in scena tra Fabrizio Miccoli e Paolo Cannavaro direttamente sul profilo ufficiale di instagram dell'ex Palermo. L'ex capitano rosanero ha postato un video che riprende una particolare azione della sfida tra i rosanero e il Napoli dell'8 febbraio 2009. Quella sera il Palermo superò per 2-1 gli azzurri grazie alle reti di Giulio Migliaccio e Fabio Simplicio, per i campani a segno Hamsik. Proprio il momentaneo 2-0 firmato dall'ex centrocampista brasiliano portò la firma di Fabrizio Miccoli, che ubriacò di finte proprio Cannavaro prima di servire un assist al bacio al compagno. Da qui sono arrivati gli sfottò simpatici tra i due. Al commento dell'ex difensore: 'Dai, era scivolato!'... risponde il Romario del Salento: 'Non ti avevo taggato per rispetto'.