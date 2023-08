Palermo-Melita, La Repubblica: “Rosa abbracciano i tifosi, Corini col 4-3-3. Lund…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sull'amichevole di presentazione della squadra rosanero che si giocherà questa sera allo stadio "Renzo Barbera". Avversari il Melita, compagine che disputa la seconda divisione del campionato maltese. Occasione propizia per riabbracciare i tifosi per Corini ed i suoi calciatori, sono già settemila i tagliandi staccati per l'happening calcistico di inizio stagione. Il campionato è già iniziato a Bari, ma il Palermo non giocherà la seconda giornata in quanto sorteggiato contro l'incognita X, in attesa che il Consiglio di Stato metta fine al caos iscrizioni che ha caratterizzato la lunga estate della Serie B. Quando si conoscerà il lotto completo delle partecipanti al campionato in cadetto, verranno definite le date in cui recuperare le sfide in questione. Si prevede una discreta affluenza di pubblico, c'è curiosità per vedere all'opera i nuovi acquisti, compreso il terzino danese Lund, ultimo arrivato in ordine cronologico alla corte di Eugenio Corini, L'allenatore rosanero varerà il suo 4-3-3 e cercherà di rodare schemi e ritmo partita, testando la condizione dei suoi uomini in vista della terza giornata di campionato, il turno infrasettimanale in programma il 29 agosto che vedrà il Palermo sul campo della neopromossa Reggiana guidata da Alessandro Nesta. Il match contro il Melita sarà un piccolo antipasto di una stagione in cui si potrebbero superare i numeri dell’anno scorso: ovvero 387.383 spettatori complessivi. Club di viale del Fante che intanto ha quasi raggiunto gli 11.465 abbonati dell’anno scorso. Il noto quotidiano nazionale fa cenno anche alla partenza imminente di Dario Saric: l'ex Ascoli ad un passo dall'accordo con l'Antalyaspor che ingaggerà il calciatore con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato circa a due milioni.