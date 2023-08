Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Bigon vuole Vignato, blitz Bisoli…”

L'edizione odierna del "corriere dello Sport" si sofferma sul rush finale del calciomercato del Palermo, con il club di viale del Fante chiamato a definire gli ultimi colpi in entrata della sessione prima della chiusura delle liste prevista per il primo giorno di settembre. Focus sul classe 2000 del Bologna, Emanuel Vignato. Fantasista che potrebbe impreziosire il roster offensivo a disposizione di Corini. . Presenze sporadiche con la maglia dei felsinei per l'ex Chievo, quindi il prestito a gennaio scorso all'Empoli, squadra con cui Vignato è andato subito in gol all’esordio, nel 2-2 con lo Spezia. Jolly d'attacco, impiegabile sia come estremo del tridente su entrambi i versanti, sia come trequartista. Cresciuto nel vivaio del Chievo, proprio Riccardo Bigon, consulente tecnico e supervisore del City Football Group, puntò su Vignato quando era dirigente del Bologna, prelevandone il cartellino dal club veronese. Contratto in scadenza nel 2024 e status di under, due requisiti che ne fanno un profilo idoneo ed appetibile per le esigenze del Palermo FC. Pista calda e di qualità, contatti avviati tra le parti, e acquisto che non occuperebbe alcuno slot nella lista over. Il Palermo potrebbe accelerare e cercare di definire l'arrivo del talentuoso classe 2000 nelle prossime ore, per potenziare ulteriormente cifra tecnica ed ampliare la gamma di opzioni nel reparto avanzato. A centrocampo, quasi ai saluti Saric, vicino all'Antalyaspor con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto del cartellino. Obiettivo del management rosanero resta Dimitri Bisoli del Brescia, giocatore stimato da Corini e per il cui cartellino il Palermo tenterà un ultimo assalto nei prossimi giorni. Step fondamentale in quest'ottica il Consiglio di Stato del 29 agosto, dopo il quale il Brescia saprà con certezza il suo campionato di pertinenza nella stagione appena iniziata.