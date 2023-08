Calciomercato Palermo, Gds: “Ciao Saric, idea Vignato. In tre per per Damiani. Aramu…”

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia fa il punto sul calciomercato del Palermo a pochi giorni dal termine della sessione estiva. Ormai ai dettagli la trattativa per il trasferimento di Dario Saric all'Antalyaspor. L'ex Ascoli saluterà il club rosanero dopo appena una stagione, senza essere mai riuscito ad incidere o a lasciare un segno tangibile nel corso dell'annata. Palermo che vorrebbe cedere il cartellino del classe 1997 a titolo definitivo per circa 2 milioni, club turco che opterebbe per la formula del prestito con diritto di riscatto. Saric non sarà l'unico a cambiare maglia da qui al primo settembre prossimo. Samuele Damiani resta in uscita e su di lui si registrano, secondo il noto quotidiano regionale l'interesse di Vicenza, Brescia e Juventus next Gen. Ipotesi Pro Vercelli per Roberto Crivello che è legato al club rosanero da un contratto in scadenza 2024. Sul fronte operazioni in entrata, la nuova idea della dirigenza rosa potrebbe essere Emanuel Vignato, classe 2000 di proprietà del Bologna, esterno offensivo da tridente schierabile su entrambi i versanti dell'attacco. Talento che Corini conosce bene, poiché quando l'allenatore rosa guidava il Chievo, il ragazzo orbitava proprio nella cantera del club veronese. Contatto tra le parti e trattativa che potrebbe prendere corpo nelle prossime ore per il jolly offensivo che non rientra nei piani di Thiago Motta. Complicata la pista che conduce a Mattia Aramu, idem per quanto concerne Falco. Tramontata la suggestione Verdi, con il trequartista scuola Milan che ha scelto il Como.