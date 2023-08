Calciomercato Palermo, Gazzetta dello Sport: “No Lecce per Di Francesco, Vignato…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sul casting del Palermo in sede di calciomercato per quanto concerne il roster offensivo. Palermo a caccia di un attaccante esterno di grande spessore, che possa elevare cifra tecnica e tasso di incisività in avanti, spostando decisamente gli equilibri in categoria. Il management del club targato City Football Group, secondo quanto pubblicato oggi nel consueto focus consuntivo dalla rosea, avrebbe bussato alla porta del Lecce per Federico Di Francesco, figlio d'arte e talentuoso jolly offensivo della formazione salentina guidata da D?Aversa. Lecce che avrebbe rimandato la proposta al mittente e si sarebbe mostrato assolutamente irremovibile rispetto all'ipotesi di una cessione del classe 1994, considerato un elemento prezioso ed importante nello scacchiere giallorosso. La rete che ha sancito l'entusiasmante vittoria in rimonta dei salentini contro la Lazio, firmata proprio da Di Francesco, complica ulteriormente le cose per il club rosanero. Contatti col Bologna per il giovane Emanuel Vignato, giocatore talentuoso ed adattabile da esterno di un tridente ma più propenso ad agire tra le linee. Contatti intensificati con il Brescia per Bisoli negli ultimi giorni, trattativa complessa e che potrebbe registrare un'accelerazione dopo il Consiglio di Stato del 29 agosto che decreterà il campionato di pertinenza del club di Cellino. il centrocampista resta un obiettivo concreto ed un pallino di Corini.