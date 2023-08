Palermo-Melita, Giornale di Sicilia: “Buttaro, Segre e Valente per il sorpasso…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'amichevole di questa sera tra Palermo e Melita. Test teoricamente poco probante sul piano tecnico per la compagine di Corini, che sfidano la formazione che milita in seconda divisione maltese per non smarrire intensità e ritmo partita visto che non scenderanno in campo nel weekend di campionato per il caos iscrizioni in Serie B che ha imposto l'inserimento di due incognite in sede di compilazione del calendario. Occasione propizia per presentare la squadra ai tifosi e affinare ulteriormente schemi ed automatismi corali, molto utile al contempo per concedere minutaggio e valutare la condizione dei giocatori fin qui impiegati meno.