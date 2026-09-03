I precedenti della sfida in programma oggi.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

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Il Palermo e il Mantova, alle 18, si sfideranno nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Entrambe le squadre sono reduci da tre vittorie consecutive e vogliono continuare il proprio percorso regalandosi il Bologna agli ottavi. La formazione rosanero arriva all'appuntamento con i sedicesimi dopo avere eliminato il Lecce, mentre quella mantovana dopo aver sbancato l'Olimpico vincendo 0-2 contro la Lazio.

La storia tra Palermo e Mantova è segnata da un grande equilibrio. Su 14 precedenti sono infatti dieci i pareggi, due le vittorie rosanero e due le vittorie biancorosse. Nel teatro del match odierno, il Renzo Barbera, la formazione ospite in nessuna occasione ha trionfato.

Palermo FC v US Lecce - Coppa Italia

GLI ULTIMI PRECEDENTI

Le due squadre si sono affrontate negli ultimi due campionati e le sfide hanno raccontato, anche in questo caso, di molto equilibrio. Nel 24/25, al Martelli, il match terminò 0-0 e le due squadre si divisero la posta in palio. Al ritorno, al Barbera, il destino è il medesimo ma la sfida finì 2-2 con molte più emozioni dell'andata.

La stagione successiva, la 25/26, il Palermo all'andata, al Martelli, era in vantaggio di una rete ma all'ultimo secondo Marras impedì la vittoria ai rosanero fissando la sfida sull'1-1. Al ritorno, in Sicilia, la squadra di Inzaghi, seppur con qualche fatica, riuscì a conquistare la vittoria 2-1.

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