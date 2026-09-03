Il Palermo e il Mantova, alle 18, si sfideranno nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Entrambe le squadre sono reduci da tre vittorie consecutive e vogliono continuare il proprio percorso regalandosi il Bologna agli ottavi. La formazione rosanero arriva all'appuntamento con i sedicesimi dopo avere eliminato il Lecce, mentre quella mantovana dopo aver sbancato l'Olimpico vincendo 0-2 contro la Lazio.

La storia tra Palermo e Mantova è segnata da un grande equilibrio. Su 14 precedenti sono infatti dieci i pareggi, due le vittorie rosanero e due le vittorie biancorosse. Nel teatro del match odierno, il Renzo Barbera, la formazione ospite in nessuna occasione ha trionfato.

GLI ULTIMI PRECEDENTI

Le due squadre si sono affrontate negli ultimi due campionati e le sfide hanno raccontato, anche in questo caso, di molto equilibrio. Nel 24/25, al Martelli, il match terminò 0-0 e le due squadre si divisero la posta in palio. Al ritorno, al Barbera, il destino è il medesimo ma la sfida finì 2-2 con molte più emozioni dell'andata.

La stagione successiva, la 25/26, il Palermo all'andata, al Martelli, era in vantaggio di una rete ma all'ultimo secondo Marras impedì la vittoria ai rosanero fissando la sfida sull'1-1. Al ritorno, in Sicilia, la squadra di Inzaghi, seppur con qualche fatica, riuscì a conquistare la vittoria 2-1.