La lista dei convocati di Inzaghi in vista del Mantova.
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Il Palermo si prepara a tornare in campo per la Coppa Italia. I rosanero affronteranno il Mantova domani, giovedì 3 settembre, alle ore 18:00, allo stadio Renzo Barbera, nella sfida valida per i sedicesimi di finale della competizione.
Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati per la gara. Rientra Antonio Palumbo dopo la squalifica.
I convocatiPortieri:1 Perin, 12 Nespola, 14 Fortin.
Difensori:3 Augello, 13 Bani, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 93 Barba, 96 Magnani.
Centrocampisti:5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 23 Hernani, 24 Estevez.
Attaccanti:7 Strefezza, 9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 99 Gabrielloni.
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