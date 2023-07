Palermo, lista over appesantita da Crivello, Fella e Devetak. Massolo in partenza

C'è il rischio di sovrannumero in occasione del ritiro del Palermo in Trentino Alto-Adige per la preparazione alla stagione di Serie B 2023/2024 che vedrà i rosanero tra i protagonisti della cadetteria in lotta per una promozione in massima serie. Oltre ad alcuni elementi da tempo in uscita, si aggiungono anche i calciatori che il club ha lasciato partire in prestito temporaneo dalla passata stagione.