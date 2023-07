Calciomercato Venezia, sorpasso al Palermo per Nestorovski svincolatosi dall’Udinese

Il Venezia piomba su Ilija Nestorovski, squadra piazzatasi ottava nella regular season ed eliminata al primo turno dei playoff dal Cagliari di Claudio Ranieri (neopromosso in massima serie). La squadra di Paolo Vanoli dispone già di uno dei profili offensivi migliori della categoria, ovvero Joel Pohjanpalo (19 gol e 7 assist in 37 gare) che vanta di numerosi estimatori tra l'Italia e l'estero. Tuttavia, il club lagunare potrebbe ha deciso di assicurarsi un nuovo attaccante di esperienza per poter puntare ad un ritorno in Serie A.