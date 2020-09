Palermo, l’ex Pergolizzi: “Scelto per vincere e non per fare spettacolo, conservo ricordi straordinari”

“Girone I di Serie D? Dico che in pole c’è l’Fc Messina. Hanno fatto un mercato intelligente, innestando tasselli lì dove serviva.

Se avessi potuto sceglierne due, di squadre, avrei detto Fc Messina ed Acireale, che è sugli stessi livelli e ha strutturato un progetto fondato sulla continuità e sui giusti ritocchi. Ma voglio capire quale sarà, nel concreto, l’impatto del nuovo assetto societario e manageriale nell’Acr Messina.L’organico è di primo piano: se non ci saranno handicap gestionali, anche i giallorossi potrannoconcorrere per lo scettro. Però occhio alle sorprese. Palermo? Sono stato chiamato per vincere il campionato, non per fare spettacolo. E il campionato lo abbiamo vinto. Primi dalla prima giornata, vincendo quasi tutte le partite. Sfido qualsiasi allenatore ad andare a Palermo, fare appena 15 giorni di ritiro e perdere solo tre partite. E poi conservo ricordi straordinari. Ho lavorato in un ambiente professionale, circondato da professionisti. Il risultato è stata la logica conseguenza. È un campionato dilettantistico solo sulla carta. Programmazione, qualità dell’organico elavoro sul campo sono gli ingredienti cruciali: quando metti in piedi una casa, travi e pilastri sonoi fondamentali”.

U.S. Città di Palermo, la lista dei cattivi della Corte Federale: la colpa del crac ricade su Zamparini