Palermo, il girone C si preannuncia infernale: dal Bari alla Ternana, occhio anche ad Avellino e Catania

Il Palermo dovrà organizzare al meglio le proprie idee in vista dell’inizio della nuova stagione.

Il girone C di Serie C è come noto ai più un raggruppamento davvero tosto con tante squadre che possono ambire al ruolo da protagonista. Senza alcun dubbio la principale favorita del campionato resta il Bari di De Laurentiiis che nella scorsa stagione perse la finale play-off contro la Reggiana e di conseguenza rimase incastrato in una realtà come questa. I pugliesi avevano già costruito una squadra importante nella scorsa annata e nel corso di questa sessione di mercato hanno rimpolpato la rosa con acquisti mirati (vedi Marras e d’Orazio) e posto in panchina uno specialista di promozioni quale Gaetano Auteri.

I Galletti non sono però l’unica squadra alla quale il Palermo deve fare attenzione. Dietro ai biancorossi, si legge nell’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘, c’è la Ternana di Cristiano Lucarelli che in avanti può contare su calciatori del calibro di Vantaggiato, Marilungo e del neo acquisto ed ex rosanero Cesar Falletti. Da tenere d’occhio anche l’Avellino del buon Piero Braglia che in C è sicuramente un lusso. Gli irpini hanno puntato su un bomber di razza come Riccardo Maniero che nelle ultime stagioni ha faticato in B, ma rimane a prescindere un attaccante fuori categoria. Situazione differente invece riguarda il Catania che ha iniziato la stagione in modo negativo perdendo 2-1 contro il Notaresco (squadra di D) e salutando di conseguenza la Coppa Italia al primo turno. Il rischio crac per gli etnei è stato tangibile, ma il programma della nuova società sembra essere ambizioso; lo si è visto dagli acquisti di Reginaldo e Claiton oltre che dall’approdo in panchina di Raffaele. Sul Trapani non si può dire molto vista la situazione surreale che sta vivendo, infatti i granata non sanno ancora se potranno disputare questo campionato.

