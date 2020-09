Teramo-Palermo, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli

Poco più di ventiquattro ore e sarà Teramo-Palermo, match valido per la prima giornata del campionato di Serie C Girone C.

In vista della sfida in programma domenica 27 settembre alle ore 15 allo Stadio “Bonolis”, “la S.s. Teramo Calcio informa che è regolarmente iniziata la prevendita dei biglietti per assistere all’incontro”.

Nel dettaglio, sarà possibile acquisire il tagliando d’ingresso esclusivamente in modalità on-line, direttamente sul circuito Vivaticket, con i botteghini dello stadio “Bonolis” che resteranno chiusi al pubblico. Di seguito, il piano tariffario tradizionale previsto, comprensivo dei diritti di prevendita e riferito ai settori comprensivi di poltroncine:

*Ridotto: 14-18 anni, Over 65 e Donne.

Lo stadio “Bonolis”, come da Ordinanza Regionale, potrà accogliere fino ad un massimo di 1.345 spettatori. La vendita dei biglietti è riservata ai residenti della Regione Abruzzo. “Si confida nella massima attenzione per evitare assembramenti al di fuori dell’impianto e si consiglia di arrivare allo stadio con congruo anticipo, per ottemperare alle operazioni di pre-filtraggio ed espletare tutte le funzioni di screening in ingresso, con un richiamo specifico al rispetto ed all’osservanza delle normative anti-Covid19 (mascherina, igienizzazione e distanza interpersonale)”, si legge sul sito ufficiale del club abruzzese.